«Тоттенхэм» может арендовать Дзаньоло, но сделка маловероятна

Лондонский «Тоттенхэм» вряд ли сможет переманить в свои ряды атакующего полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло в январское трансферное окно.

На днях стало известно о готовности римлян продать 23-летнего игрока приблизительно за 40 млн евро. Интерес проявил «Тоттенхэм», планирующий арендовать итальянца, однако, по информации Sky Sports, переход Дзаньоло в январе маловероятен. На сегодняшний день «Рома» не получала официальных предложений по футболисту.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Николо Дзаньоло в 30 млн евро. В 17 матчах за команду Жозе Моуринью в нынешнем сезоне он отметился двумя голами и тремя ассистами.