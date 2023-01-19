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«Тоттенхэм» может арендовать Дзаньоло, но сделка маловероятна

19 Января 2023 • 22:23 Комментировать
Манчестер Сити
0:0
Тоттенхэм
1 1.35 X 5.30 2 8.00
1-й тайм

Лондонский «Тоттенхэм» вряд ли сможет переманить в свои ряды атакующего полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло в январское трансферное окно.

На днях стало известно о готовности римлян продать 23-летнего игрока приблизительно за 40 млн евро. Интерес проявил «Тоттенхэм», планирующий арендовать итальянца, однако, по информации Sky Sports, переход Дзаньоло в январе маловероятен. На сегодняшний день «Рома» не получала официальных предложений по футболисту.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Николо Дзаньоло в 30 млн евро. В 17 матчах за команду Жозе Моуринью в нынешнем сезоне он отметился двумя голами и тремя ассистами.

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Рома Тоттенхэм Николо Дзаньоло Трансферы футбола - зима 2023
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ТОТТЕНХЭМ
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