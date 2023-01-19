​«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» объявили составы на очную битву

В четверг вечером в чемпионате Англии пройдёт перенесённый матч между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом».

Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов: Эдерсон, Льюис, Аканджи, Стоунс, Аке, Родри, Гюндоган, Грилиш, Марез, Альварес, Холанн.

Рулевой «шпор» Антонио Конте, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих исполнителей: Льорис, Дайер, Ромеро, Дэвис, Эмерсон, Перишич, Хёйбьерг, Бентанкур, Кулушевски, Сон, Кейн.

Битва между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги второе место (39 очков), «Тоттенхэм» - пятое (33 очка).