Гвардиола: «Арсенал» пока лучше нас»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал, что лондонский «Арсенал» пока по делу опережает «горожан» в чемпионской гонке Английской премьер-лиги. Напомним, отрыв между командами составляет 8 очков.

«Арсенал» пока лучше нас и по делу лидирует в турнирной таблице. Мы стараемся не думать об этом. Мы должны концентрироваться на каждой следующей игре и наблюдать за тем, что будет происходить дальше», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет дома против «Тоттенхэма». В последних семи очных встречах во всех турнирах «горожане» лишь дважды обыгрывали «шпор».