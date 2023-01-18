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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «Арсенал» пока лучше нас»

18 Января 2023 • 16:10 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
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19.01 23:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал, что лондонский «Арсенал» пока по делу опережает «горожан» в чемпионской гонке Английской премьер-лиги. Напомним, отрыв между командами составляет 8 очков.

«Арсенал» пока лучше нас и по делу лидирует в турнирной таблице. Мы стараемся не думать об этом. Мы должны концентрироваться на каждой следующей игре и наблюдать за тем, что будет происходить дальше», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет дома против «Тоттенхэма». В последних семи очных встречах во всех турнирах «горожане» лишь дважды обыгрывали «шпор».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола
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