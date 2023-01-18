«Спортинг» отклонил предложение «Тоттенхэма» по трансферу Порро

Лиссабонский «Спортинг» не принял предложение лондонского «Тоттенхэма» по правому защитнику Педро Порро.

«Шпоры» предложили за 23-летнего испанца не только денежную компенсацию, но и неназванного игрока, однако португальский гранд отказался отпускать латераля, как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо. «Спортинг» по-прежнему рассчитывает заработать на продаже Порро 45 млн евро отступных, как прописано в контракте футболиста, а «Тоттенхэм» и дальше намерен настаивать на обмене с доплатой. Переговоры продолжаются.

Педро Порро провёл 23 матча в текущем сезоне, трижды отметившись голом и десять раз ассистировав. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн евро.