Слуцкий считает, что Осимхен лучше Холанна

Известный российский тренер Леонид Слуцкий сравнил нападающего «Наполи» Виктора Осимхена с игроком «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном.

По мнению экс-наставника «Рубина» и ЦСКА, по набору игровых качеств Осимхен превосходит звезду «горожан» и сборной Норвегии.

«По мне, Осимхен — игрок более высокого уровня в долгую, чем Холанн. Осимхен, как мне кажется, может быть игрочищем на долгий кусок времени», — заявил Слуцкий в эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне 24-летний Осимхен провёл за «Наполи» 17 матчей и забил 13 голов. На счету 22-летнего Холанна 27 мячей в 24 встречах в составе «Манчестер Сити». Отметим, что по данным портала Transfermarkt, стоимость норвежца составляет 170 миллионов евро, а нигерийца — всего 70.