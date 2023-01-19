«Барселона» договорилась о трансфере Гюндогана

Каталонская «Барселона» согласовала трансфер полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана. По информации от журналиста Хосе Альвареса, немец турецкого происхождения станет футболистом «сине-гранатовых» следующим летом на правах свободного агента.

Напомним, контракт Гюндогана с «Манчестер Сити» заканчивается в конце сезона. «Горожане» не против продлить сотрудничество с немцем, но если верить источнику, футболист уже дал согласие на переход в «Барселону».

В нынешнем сезоне Гюндоган записал на свой актив два года и две результативные передачи в Английской премьер-лиге. 32-летний полузащитник выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года.