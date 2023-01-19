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«Барселона» договорилась о трансфере Гюндогана

19 Января 2023 • 15:40 Комментировать
Сеута
...
Барселона
1 26.00 X 10.00 2 1.10
Через 4 ч. 44 мин.

Каталонская «Барселона» согласовала трансфер полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана. По информации от журналиста Хосе Альвареса, немец турецкого происхождения станет футболистом «сине-гранатовых» следующим летом на правах свободного агента.

Напомним, контракт Гюндогана с «Манчестер Сити» заканчивается в конце сезона. «Горожане» не против продлить сотрудничество с немцем, но если верить источнику, футболист уже дал согласие на переход в «Барселону».

В нынешнем сезоне Гюндоган записал на свой актив два года и две результативные передачи в Английской премьер-лиге. 32-летний полузащитник выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган трансферы футбола - лето 2023
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СЕУТА БАРСЕЛОНА
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