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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино может вернуться в «Тоттенхэм» слухи

19 Января 2023 • 16:01 Комментировать (2)
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
1 1.35 X 5.30 2 8.00
Через 5 ч. 44 мин.

Бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может вернуться в команду следующим летом. По информации от журналиста Бена Джейкобса, руководство «шпор» рассматривает вариант с возвращением аргентинца на тот случай, если нынешний тренер Антонио Конте не продлит свой истекающий контракт.

Напомним, ранее с работой в «Тоттенхэме» связывали бывшего тренера «Челси» Томаса Тухеля. Тем не менее, источник сообщает, что немец не является приоритетным кандидатом для руководства «шпор».

Почеттино в своё время выводил «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов, где команда в 2019 году проиграла «Ливерпулю». Аргентинец четырежды финишировал со «шпорами» в топ-4 в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Маурисио Почеттино
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ТОТТЕНХЭМ
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Комментарии (2)
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Соломон
19 Января 2023 в 16:55
Конечно не припомнишь, ну енто из-за определенного отношения к синей части Лондона бывает лишает памяти и объективности, но статистика и Жозе не дадут соврать, что такое происходило в 2013
LMI
19 Января 2023 в 16:39
Два раза в одну реку? Ну не припомню действительно успешных возвращений
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