Бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может вернуться в команду следующим летом. По информации от журналиста Бена Джейкобса, руководство «шпор» рассматривает вариант с возвращением аргентинца на тот случай, если нынешний тренер Антонио Конте не продлит свой истекающий контракт.

Напомним, ранее с работой в «Тоттенхэме» связывали бывшего тренера «Челси» Томаса Тухеля. Тем не менее, источник сообщает, что немец не является приоритетным кандидатом для руководства «шпор».

Почеттино в своё время выводил «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов, где команда в 2019 году проиграла «Ливерпулю». Аргентинец четырежды финишировал со «шпорами» в топ-4 в Английской премьер-лиге.