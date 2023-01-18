Перроне перешёл в «Манчестер Сити»

Руководство «Манчестер Сити» приняло решение укрепить свой состав подписанием перспективного аргентинского футболиста.

По информации журналиста Сезара Луиса Мерло, Максимо Перроне стал новым игроком «горожан». Сообщается, что «Велес Сарсфилд» получит более девяти миллионов евро за сделку, в то время как сумма отступных составляла восемь миллионов. Как только закончится чемпионат Южной Америки для игроков до 20 лет, Перроне отправится в Англию, чтобы пройти медицинский осмотр и подписать контракт.

В нынешнем сезоне игрок, который оценивается порталом Transfermarkt в 8,5 миллионов евро, провёл в футбоке «Велес Сарсфилда» 15 матчей в рамках чемпионата, забив два мяча.