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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррагер: «Манчестер Сити» не стал сильнее с Холанном»

19 Января 2023 • 01:01 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
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Через 21 ч. 4 мин.

Бывший английский футболист Джейми Каррагер высказался о силе «Манчестер Сити».

Норвежский нападающий быстро заявил о себе после перехода из дортмундской «Боруссии», взявшись забивать больше одного гола в среднем за матч в составе «горожан», однако после 18 туров Премьер-лиги действующие чемпионы отстают от лидирующего «Арсенала» на восемь очков.

«Манчестер Сити» с Холанном и без Холанна – две разные команды. После его прихода они изменились, но не стали сильнее. Это уже другая команда, но она не лучше той, что была раньше», – цитирует Sky бывшего футболиста «Ливерпуля», ныне работающего телеэкспертом.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джейми Каррагер Эрлинг Холанн
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