Каррагер: «Манчестер Сити» не стал сильнее с Холанном»

Бывший английский футболист Джейми Каррагер высказался о силе «Манчестер Сити».

Норвежский нападающий быстро заявил о себе после перехода из дортмундской «Боруссии», взявшись забивать больше одного гола в среднем за матч в составе «горожан», однако после 18 туров Премьер-лиги действующие чемпионы отстают от лидирующего «Арсенала» на восемь очков.

«Манчестер Сити» с Холанном и без Холанна – две разные команды. После его прихода они изменились, но не стали сильнее. Это уже другая команда, но она не лучше той, что была раньше», – цитирует Sky бывшего футболиста «Ливерпуля», ныне работающего телеэкспертом.