Саа: «Кейн должен перебраться в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа посоветовал Гарри Кейну сменить «Тоттенхэм» на команду Эрика тен Хага.

Лидер «шпор» не продлил контракт, истекающий через полтора года, в связи с чем его будущее остаётся под вопросом. Ожидается, что летом на трансферном рынке развернётся борьба за Кейна, и «Манчестер Юнайтед» считается одним из основных претендентов на форварда.

«Кейн должен воспользоваться этим шансом, если он выпадет. «Манчестер Юнайтед» отлично подойдёт ему – здесь он гарантированно сможет забивать по 30 голов за сезон. Кроме того, в «Юнайтед» у него будет больше шансов выиграть трофеи, чем в «Тоттенхэме». Он впишется в игру тен Хага», – цитирует Mirror француза.