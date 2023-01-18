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Саа: «Кейн должен перебраться в «Манчестер Юнайтед»

18 Января 2023 • 20:35 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
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Через 2 ч. 5 мин.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа посоветовал Гарри Кейну сменить «Тоттенхэм» на команду Эрика тен Хага.

Лидер «шпор» не продлил контракт, истекающий через полтора года, в связи с чем его будущее остаётся под вопросом. Ожидается, что летом на трансферном рынке развернётся борьба за Кейна, и «Манчестер Юнайтед» считается одним из основных претендентов на форварда.

«Кейн должен воспользоваться этим шансом, если он выпадет. «Манчестер Юнайтед» отлично подойдёт ему – здесь он гарантированно сможет забивать по 30 голов за сезон. Кроме того, в «Юнайтед» у него будет больше шансов выиграть трофеи, чем в «Тоттенхэме». Он впишется в игру тен Хага», – цитирует Mirror француза.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Луи Саа Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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