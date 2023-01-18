Тухель открыт к переговорам с «Тоттенхэмом»

Бывший тренер «Челси» Томас Тухель в скором времени может возглавить другую лондонскую команду. По информации от Evening Standard, немец открыт к переговорам с «Тоттенхэмом».

У нынешнего тренера «шпор» Антонио Конте летом заканчивается контракт, который итальянец пока не горит желанием продлевать. Тухель находится без работы с сентября 2022 года и готов вернуться в Английскую премьер-лигу.

Напомним, в начале этого сезона между Тухелем и Конте случился конфликт на бровке во время матча АПЛ между «Челси» и «Тоттенхэмом». В концовке встречи оба тренера получили по красной карточку.