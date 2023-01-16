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Энди Коул: «Сомневаюсь, что Фелиш будет забивать за «Челси», как Холанн за «Манчестер Сити»

16 Января 2023 • 15:22 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
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19.01 23:00

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул прокомментировал трансфер Жоау Фелиша в лондонский «Челси». Напомним, португалец перебрался в команду Грэма Поттера на правах аренды до конца сезона из мадридского «Атлетико».

«20 миллионов евро – это серьёзные деньги для такой сделки, как аренда на полгода. Будет ли Фелиш забивать за «Челси» на уровне того же Холанна? Очень сомневаюсь», – цитирует Коула Manchester Evening News.

В своём дебютном матче за «Челси» против «Фулхэма», Фелиш получил красную карточку и стал первым игроком в истории «пенсионеров», который отметился подобным достижением.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Энди Коул Жоау Фелиш Эрлинг Холанн
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