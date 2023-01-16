Энди Коул: «Сомневаюсь, что Фелиш будет забивать за «Челси», как Холанн за «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул прокомментировал трансфер Жоау Фелиша в лондонский «Челси». Напомним, португалец перебрался в команду Грэма Поттера на правах аренды до конца сезона из мадридского «Атлетико».

«20 миллионов евро – это серьёзные деньги для такой сделки, как аренда на полгода. Будет ли Фелиш забивать за «Челси» на уровне того же Холанна? Очень сомневаюсь», – цитирует Коула Manchester Evening News.

В своём дебютном матче за «Челси» против «Фулхэма», Фелиш получил красную карточку и стал первым игроком в истории «пенсионеров», который отметился подобным достижением.