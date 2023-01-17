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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ришарлисон: «До сих пор не могу смириться с неудачей сборной Бразилии на ЧМ-2022»

17 Января 2023 • 00:24 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
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19.01 23:00

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон вспомнил неудачу, которую пережил со сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре.

Бразильцы считались одними из главных фаворитов турнира, но завершили своё выступление на мундиале уже на стадии четвертьфинала, уступив Хорватии в серии послематчевых пенальти.

«Это был очень болезненный удар. Думаю, это было даже больнее, чем потерять члена семьи. Тяжело восстановиться эмоционально. Мне до сих пор грустно, когда я думаю об этом. Однако, конечно, нужно двигаться дальше. Я ещё молод, и впереди у меня, вероятно, ещё один или два чемпионата мира», – рассказал в интервью ESPN 25-летний футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сборная Бразилии Ришарлисон
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