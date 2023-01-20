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Холанн наконец забил, «Манчестер Сити» наконец победил: «горожане» ушли с 0:2 против «Тоттенхэма»

20 Января 2023 • 00:53 Комментировать (2)
Манчестер Сити
4:2
Тоттенхэм
окончен

В перенесённом матче 7-го тура АПЛ сошлись «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Протокол игры  
Манчестер Сити4:2Тоттенхэм
  44'Кулушевски Деян (0:1)
  45'Эмерсон Жуниор (0:2)
(1:2) Альварес Хулиан51'  
(2:2) Холанн Эрлинг53'  
(3:2) Марез Рияд63'  
(4:2) Марез Рияд90'  
Эдерсон МораесЛьюис Рико 83' (Уокер Кайл ( 83') Стоунс ДжонАканджи МануэльАке НатанРодри ЭрнандесГюндоган Илкай 81' (Силва Бернарду ( 81') Марез Рияд  21'Альварес ХулианГрилиш ДжекХоланн Эрлинг 90' (Диаш Рубен ( 90')
Запасные: Лапорт ЭмерикФоден ФилФиллипс КэлвинКанселу ЖоауОртега ШтефанДе Брёйне Кевин
Льорис УгоРомеро Кристиан  23'Дайер ЭрикДэвис Бен 78' (Ленгле Клеман ( 78') Эмерсон Жуниор 78' (Ришарлисон ( 78') Перишич Иван 69' (Сессеньон Райан ( 69') Хёйбьерг Пьер-Эмиль  31'Бентанкур Родриго 75' (Биссума Ив ( 75') Кулушевски ДеянХын-Мин СонКейн Гарри
Запасные: Танганга ДжафетСарр Пап МатарСанчес ДавинсонДоэрти МэттФорстер Фрейзер
19 января. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

На выходных оба сегодняшних соперника проиграли в дерби, знатно подпортив себе настроение. «Манчестер Сити» попал под волевой каток «МЮ», отпустив «Арсенал» уже на восемь очков. Гвардиола после того матча заявил, что АПЛ его не интересует, потому что такому «Сити» её не выиграть. А «Тоттенхэм» проиграл как раз вышеназванному «Арсеналу» и отвалился от топ-4, теперь «шпорам» нужно отыграть пять очков, чтобы подобраться к зоне ЛЧ.

Гвардиола удивил стартовым составом, будто выпустив на матч посреди недели полурезерв. На скамейке запасных остались Кевин Де Брёйне, Рубен Диаш. Фил Фоден, Жоау Канселу, Бернарду Силва. Зато впереди организовалась пара форвардов: Альварес – Холанн. Игра против «шпор» началась с зевоты. Скучнейшее владение от «Манчестер Сити», минимум продвижения вперёд или опасных атак. Только угловые зарабатывали «горожане».

Ответные уколы «Тоттенхэма» были гораздо опаснее – после кросса Дэвича с лёту бил Сон, но Эдерсон потащил. Только под конец тайма «Сити» показал силу, но случилась невероятная вещь – Эрлинг Холанн загубил два момента кряду. Сначала норвежец вывалился на рандеву с Льорисом, но не смог переиграть Уго ударом из пределов штрафной площади, а затем головой пробил чуть выше створа после мягкого кросса Мареза. Растранжирил свои моменты Холанн, за что «Сити» был немедленно наказан.

Причём настолько немедленно, что первый тайм закончится не успел. Эдерсон ужасной передачей подставил Родри, испанец ещё более неуклюже откинул мяч на Кулушевски, а Деян завершил эту комедию ошибок точным ударом. В компенсированное время «Тоттенхэм» производит второй выстрел: Кейн в подкате прокидывает мяч мимо Родри, затем подаёт/бьёт в направлении ближнего угла, где Эмерсон довершает усилия партнёра – 0:2.

«Манчестер Сити» на это ответил похожим образом. На 51-й минуте кросс Мареза с правого фланга и неловкое движение Льориса привели к тому, что Альварес просто занёс мяч в пустые ворота, а на 53-й минуте Холанн воспользовался скидкой Мареза с угла вратарской и тоже чётко пробил с близкого расстояния – 2:2. А на исходе часа игры Рияд утвердился в звании главного героя. После передачи Родри и непонятных действий Перишича Марез подхватил мяч и с острого угла «сунул» в ближний Льорису – 3:2.

Далее началась игра замен, с которыми Конте явно опоздал. Гвардиола же начал делать перестановки только в последнюю десятиминутку, неплохо потягивая время. «Манчестер Сити» в итоге удержал нужный счёт, на 90-й минуте окончательно добив «Тоттенхэм» и победив после двух поражений кряду. Лангле подарил мяч Марезу, Рияд легко обыграл Льориса и покатил в пустые ворота – 4:2. Отставание от «Арсенала» сократилось до пяти очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити
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Комментарии (2)
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CELTIC FROST
20 Января 2023 в 01:18
Интересный матч, Однако итог был бы желателен совсем иной)
Element-22
20 Января 2023 в 01:17
Оборонительный футбол себя почти изжил. Какие более приятные условия для Конте могли быть после первого тайма? Пеп во втором деклассировал итальянца.
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