Гвардиола – о том, что «МЮ» забил гол с офсайда в дерби: «Уже ничего не изменишь»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вспомнил о судейской ошибке в дерби против «Манчестер Юнайтед», которое состоялось на прошлых выходных. Напомним, при счёте 1:0 в пользу «горожан», судья засчитал гол Бруну Фернандеша, несмотря на то, что Маркус Рэшфорд перед касанием португальца находился в пассивном офсайде.

«Всё кончено, уже ничего не изменишь. Мы должны сконцентрироваться на следующей игре против «Тоттенхэма». В раздевалке после матча на «Олд Траффорд» я дал игрокам всего одно указание – забыть этот матч и готовиться к следующему», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, «горожане» в итоге проиграли дерби со счётом 1:2, из-за чего «Арсенал» увеличил свой отрыв в чемпионский гонке до 8 очков.