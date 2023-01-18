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Гвардиола – о том, что «МЮ» забил гол с офсайда в дерби: «Уже ничего не изменишь»

18 Января 2023 • 16:17 Комментировать (1)
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
1 4.50 X 3.75 2 1.77
Через 5 ч. 37 мин.

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вспомнил о судейской ошибке в дерби против «Манчестер Юнайтед», которое состоялось на прошлых выходных. Напомним, при счёте 1:0 в пользу «горожан», судья засчитал гол Бруну Фернандеша, несмотря на то, что Маркус Рэшфорд перед касанием португальца находился в пассивном офсайде.

«Всё кончено, уже ничего не изменишь. Мы должны сконцентрироваться на следующей игре против «Тоттенхэма». В раздевалке после матча на «Олд Траффорд» я дал игрокам всего одно указание – забыть этот матч и готовиться к следующему», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, «горожане» в итоге проиграли дерби со счётом 1:2, из-за чего «Арсенал» увеличил свой отрыв в чемпионский гонке до 8 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Хосеп Гвардиола
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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NOBODY
18 Января 2023 в 17:19
ошибка только с точки зрения "поклонников" сити...
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