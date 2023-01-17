Холанн назвал самое важное в его жизни

Один из лучших форвардов мира Эрлинг Холанн назвал то, без чего не представляет свою жизнь.

«Я очень беспокоюсь о том, чтобы хорошо выспаться, мне это очень важно. Полагаю, что для меня самое важное в жизни — это спать. Но не просто много спать, а именно хорошо спать», - рассказал норвежец в интервью GQ Sports.

Холанн добавил, что ненавидит стресс и старается никогда не подвергать себя такому состоянию. Нападающий вспомнил, что любит медитировать, отбрасывая все плохие мысли в сторону.

Возможно, именно благодаря своим полезным привычкам Холанн забрался так высоко в гонке бомбардиров АПЛ – сейчас у него в активе 21 гол, а прошла лишь только половина сезона. В «Манчестер Сити» под опеку Пепа Гвардиолы Холанн перебрался летом 2022 года из дортмундской «Боруссии».