«Брайтон» отклонил предложение «Тоттенхэма» по Троссару

Лондонский «Тоттенхэм» потерпел неудачу в попытке приобрести вингера «Брайтона» Леандро Троссара.

«Шпоры» предложили за 28-летнего футболиста около 13,5 млн евро, однако руководство «чаек» отвергло сделку, докладывает издание The Athletic. Бельгиец с высокой вероятностью сменит клуб до закрытия зимнего трансферного окна из-за конфликта с главным тренером Роберто де Дзерби, но «Брайтон» намеревается выручить от продажи более солидную сумму. Интерес к игроку также проявляет «Арсенал».

Леандро Троссар записал себе в актив семь забитых мячей и три результативные передачи в 16 матчах в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.