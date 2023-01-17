Холанн рассказал о своём отношении к «Золотому мячу»

Форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн рассказал о своём отношении к одной из самых престижных наград в современном футболе – «Золотому мячу».

«Я не считаю, что мне стоит долго размышлять о «Золотом мяче». Всё просто - если вы и ваша команда играете действительно хорошо, то вы добьётесь великих результатов, после - выигрывать трофеи. И тогда наверняка окажетесь в числе финалистов в голосовании в премии», - цитирует Холанна GQ Sports.

Отметим, что действующим обладателем «Золотого мяча» является француз Карим Бензема. Эрлинг Холанн в текущем сезоне – лучший бомбардир АПЛ, на его счету 21 забитый мяч.