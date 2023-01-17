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Холанн рассказал о своём отношении к «Золотому мячу»

17 Января 2023 • 21:44 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
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19.01 23:00

Форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн рассказал о своём отношении к одной из самых престижных наград в современном футболе – «Золотому мячу».

«Я не считаю, что мне стоит долго размышлять о «Золотом мяче». Всё просто - если вы и ваша команда играете действительно хорошо, то вы добьётесь великих результатов, после - выигрывать трофеи. И тогда наверняка окажетесь в числе финалистов в голосовании в премии», - цитирует Холанна GQ Sports.

Отметим, что действующим обладателем «Золотого мяча» является француз Карим Бензема. Эрлинг Холанн в текущем сезоне – лучший бомбардир АПЛ, на его счету 21 забитый мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Золотой Мяч Эрлинг Холанн
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