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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» выбрал топ-тренера на замену Конте слухи

16 Января 2023 • 23:20 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
1 1.37 X 5.20 2 7.50
19.01 23:00

Вероятность ухода Антонио Конте из «Тоттенхэма» по окончании нынешнего сезона кажется всё более высокой.

Специалист по-прежнему не продлил контракт, истекающий летом 2023 года, и последние результаты команды не убедили руководство «шпор» в необходимости изо всех добиваться продолжения сотрудничества с итальянцем. Согласно Mail, стороны могут не сойтись в некоторых вопросах относительно видения будущего клуба. Главным кандидатом на пост рулевого в случае ухода Конте станет Томас Тухель, находящийся без работы после увольнения из «Челси» в сентябре.

Антонио Конте возглавляет «Тоттенхэм» с ноября 2021 года. На данный момент команда занимает пятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Томас Тухель
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ТОТТЕНХЭМ
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Комментарии (1)
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Barsoed
16 Января 2023 в 23:45
В Реал ему надо, любые капризы и все карты в руки...
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