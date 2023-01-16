Вероятность ухода Антонио Конте из «Тоттенхэма» по окончании нынешнего сезона кажется всё более высокой.

Специалист по-прежнему не продлил контракт, истекающий летом 2023 года, и последние результаты команды не убедили руководство «шпор» в необходимости изо всех добиваться продолжения сотрудничества с итальянцем. Согласно Mail, стороны могут не сойтись в некоторых вопросах относительно видения будущего клуба. Главным кандидатом на пост рулевого в случае ухода Конте станет Томас Тухель, находящийся без работы после увольнения из «Челси» в сентябре.

Антонио Конте возглавляет «Тоттенхэм» с ноября 2021 года. На данный момент команда занимает пятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.