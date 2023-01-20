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Гвардиола: «Сегодня нам повезло, мы не сможем постоянно так спасаться»

20 Января 2023 • 01:37 Комментировать
Манчестер Сити
4:2
Тоттенхэм
окончен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после волевой победы над «Тоттенхэмом» (4:2).

«Горожане» уступали со счётом 0:2 к перерыву, однако во втором тайме отправили в ворота «шпор» четыре безответных мяча.

«С первых минут нам не хватало страсти, смелости, огня, и наши болельщики тоже были не на высоте – я почти их не слышал.

Сейчас наша команда очень далека от того, чтобы конкурировать на самом высоком уровне. Мы не те, какими были в предыдущие сезоны. Думаете, мы будем спасаться подобным образом каждый раз? Ничего подобного. Сегодня нам повезло. Мы не должны жаловаться на всё подряд, если хотим чего-то добиться», – цитирует BBC испанского рулевого.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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