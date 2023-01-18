«Арсенал» не намерен бороться с «Тоттенхэмом» за Троссара

Лондонскому «Арсеналу» не интересен вингер «Брайтона» Леандро Троссар. Об этом сообщает Football Insider.

Если верить источнику, лидеры Английской премьер-лиги в данный момент не намерены составлять конкуренцию «Тоттенхэму» в борьбе за бельгийца, который поссорился с главным тренером «чаек» Роберто де Дзерби и был отстранён от тренировок.

Ранее Троссара также связывали с «Челси», но если учитывать зимние трансферы «пенсионеров», вряд ли на «Стэмфорд Бридж» найдётся место для Леандро, даже несмотря на тесные связи бельгийца с Грэмом Поттером. Напомним, ранее англичанин возглавлял «Брайтон».