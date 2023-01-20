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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн забил 22 гола в АПЛ в текущем сезоне – только три игрока забивали больше под руководством Гвардиолы

20 Января 2023 • 00:42 Комментировать
Манчестер Сити
4:2
Тоттенхэм
окончен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн отпраздновал очередной гол в Английской премьер-лиге.

Норвежец поразил ворота «Тоттенхэма» в поединке против «Тоттенхэма», отличившись в 22-й раз в текущем розыгрыше чемпионата Англии – лучший показатель среди всех игроков, выступавших под руководством Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Только Лионель Месси, Самуэль Это’О и Роберт Левандовски забивали при испанском наставнике больше голов в рамках одной кампании в лиге, однако впереди у Холанна ещё половина сезона.

С 22 голами Эрлинг Холанн возглавляет список бомбардиров АПЛ, опережая Гарри Кейна, забившего 15 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Роберт Левандовски Самюэль Это-О Эрлинг Холанн
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