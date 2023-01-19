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Хулиан Альварес рассказал о работе с Гвардиолой

19 Января 2023 • 18:25 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
1 1.35 X 5.30 2 8.00
Через 3 ч. 58 мин.

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес рассказал о своём игровом прогрессе под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Я научился играть на разных позициях, так что это помогло мне. И теперь, придя сюда с Пепом, я, очевидно, стараюсь прислушиваться к каждому совету, который он даёт на каждой тренировке, чтобы стать лучше», — заявил аргентинский форвард, чьи слова приводит официальный сайт клуба.

Игрок рассказал, что старается прогрессировать каждый день. Также Альварес сравнил Гвардиолу со своим бывшим наставником по «Ривер Плейту» Марсело Гальярдо, отметив, что они являются разными специалистами.

Напомним, что в состав чемпиона Англии Альварес переехал этим летом, став чемпионом мира со сборной Аргентины в конце 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хулиан Альварес
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