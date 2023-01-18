Канчельскис: Кварацхелия в «Манчестер Сити»? Ему лучше перейти в «Ньюкасл»

Бывший футболист «Манчестер Сити» Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в клуб АПЛ.

Ранее в СМИ появилась информация, что 21-летний грузин попал в сферу интересов «Манчестер Сити» и лондонского «Арсенала».

«Хвича в АПЛ? А почему нет, все возможно. Если Кинкладзе стал звездой «Сити», то и Хвича может повторить его путь. По сей день Георгия там любят», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

По мнению эксперта, «Наполи» будет просить большие деньги за Кварацхелию, но в Англии они точно есть. При этом экс-игрок считает, что нападающему лучше начать свой путь в АПЛ в «Ньюкасле», который набирает обороты.

В текущем сезоне Кварацхелия забил 9 голов и сделал 12 ассистов в 20 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 60 миллионов евро.