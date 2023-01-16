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«Тоттенхэм» поспорит с «Челси» и «МЮ» за Дюмфриса

16 Января 2023 • 23:31 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
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18.01 22:00

Правый защитник «Интера» Дензел Дюмфрис также интересен «Тоттенхэму».

Итальянские СМИ уже сообщили о переговорах, которые ведутся между агентом нидерландца и двумя английскими грандами – «Челси» и «Манчестер Юнайтед». По сведениям инсайдера Николо Скиры, над приобретением 26-летнего латераля также работает «Тоттенхэм». «Интер» готов продать игрока, если получит предложения в районе 35-40 млн евро.

Дензел Дюмфрис отыграл 23 матча за «нерадзурри» в текущей кампании, отметившись двумя забитыми мячами и тремя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Дензел Дюмфрис Трансферы футбола - зима 2023
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