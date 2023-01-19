Индзаги прокомментировал победу «Интера» над «Миланом» в Суперкубке Италии

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался после успеха в поединке с «Миланом» в рамках Суперкубка Италии (3:0).

Трофей и крупную победу в дерби «нерадзурри» принесли голы Федерико Димарко, Эдина Джеко и Лаутаро Мартинеса.

«Игроки провели отличный матч, выступили уверенно и дисциплинированно. Победа в Суперкубке для нас очень важна – это уже вторая цель, которую мы выполнили в текущем сезоне. Первой был выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Может ли эта победа дать нам дополнительный импульс? Да, конечно, но сейчас мы просто насладимся этим успехом, ведь обыграть «Милан» в таком матче и таким образом – это прекрасно», – сказал в интервью Mediaset Симоне Индзаги.