Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» и Леау обсудят продление контракта в ближайшие дни

16 Января 2023 • 22:40 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
1 2.90 X 3.35 2 2.45
18.01 22:00

В скором времени состоится новая встреча руководства «Милана» с нападающим Рафаэлом Леау.

На прошлой неделе технический директор «россонери» Паоло Мальдини рассказал о прогрессе в переговорах и намерении клуба как можно быстрее закрыть сделку. По информации инсайдера Николо Скиры, очередной шаг в этом направлении может быть сделан уже совсем скоро – через несколько дней после матча Суперкубка Италии против «Интера», который пройдёт 18 января.

В случае успешного исхода переговоров 23-летний португалец будет зарабатывать в «Милане» порядка 6,5 млн евро в год плюс 1,5 млн в виде бонусов.

Действующий контракт Рафаэла Леау истекает летом 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22 мин
Эмполи Эмполи
Сампдория Сампдория
0
0
2.28 3.40 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Января
22:40 · Италия. Серия А
«Милан» и Леау обсудят продление контракта в ближайшие дни
21:33 · Россия. Премьер-лига
Бийол: «Серия А более динамичная, чем РПЛ, в каждом матче ты должен показывать максимум»
21:30 · Италия. Серия А
«Рома» хочет убрать из контракта Дибалы отступные в 12 млн евро
21:07 · Италия. Серия А
Рами: «Филиппо Индзаги – легендарный игрок, но слабый тренер»
20:58 · Италия. Серия А
Сёмин: «Если Алексею Миранчуку дают мячи, значит, чего то можно ожидать»
20:01 · Италия. Серия А
Агент Депая прокомментировал возможный трансфер игрока в «Интер»
16:05 · Англия. Премьер-лига
​Два гранда АПЛ ведут переговоры по Дюмфрису
15:48 · Италия. Серия А
​Роналду не подписывал секретное соглашение с «Ювентусом» слухи
15:19 · Италия. Серия А
​Хави выступил категорически против обмена Депай – Корреа
14:30 · Италия. Серия А
​«Салернитана» уволила тренера после 2:8 официально
14:11 · Италия. Серия А
«Наполи» увеличит стоимость Осимхена после трансфера Мудрика 1
13:03 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Кварацхелия мечтал поскорее уехать в сильный чемпионат»
12:15 · Италия. Серия А
Депай вряд ли перейдёт в «Интер» в обмен на Хоакина Корреа
12:01 · Италия. Серия А
Если Смоллинг не продлит контракт с «Ромой», его постараются подписать два других топ-клуба Серии А
11:47 · Россия. Премьер-лига
Лукин — о возможном переходе Дивеева в итальянский клуб: «Дивей возьмёт капитанскую повязку и будет там руководить»
Все новости
Рекомендуем