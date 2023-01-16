«Милан» и Леау обсудят продление контракта в ближайшие дни

В скором времени состоится новая встреча руководства «Милана» с нападающим Рафаэлом Леау.

На прошлой неделе технический директор «россонери» Паоло Мальдини рассказал о прогрессе в переговорах и намерении клуба как можно быстрее закрыть сделку. По информации инсайдера Николо Скиры, очередной шаг в этом направлении может быть сделан уже совсем скоро – через несколько дней после матча Суперкубка Италии против «Интера», который пройдёт 18 января.

В случае успешного исхода переговоров 23-летний португалец будет зарабатывать в «Милане» порядка 6,5 млн евро в год плюс 1,5 млн в виде бонусов.

Действующий контракт Рафаэла Леау истекает летом 2024 года.