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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Депая прокомментировал возможный трансфер игрока в «Интер»

16 Января 2023 • 20:01 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
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18.01 22:00

Агент Себастьян Ледут, представляющий интересы нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая, высказался о возможном переходе игрока в «Интер». Ранее в СМИ сообщалось, что каталонский клуб может обменять своего игрока на футболиста миланской команды Хоакина Корреа.

Известный журналист Фабрицио Романо опубликовал в социальной сети слова Ледута, который заявил, что никаких переговоров о возможном трансфере Депая в «Интер» не ведется.

В текущем сезоне 28-летний нидерландец принял участие в четырех матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 20 миллионов евро.

 

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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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