Агент Депая прокомментировал возможный трансфер игрока в «Интер»

Агент Себастьян Ледут, представляющий интересы нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая, высказался о возможном переходе игрока в «Интер». Ранее в СМИ сообщалось, что каталонский клуб может обменять своего игрока на футболиста миланской команды Хоакина Корреа.

Известный журналист Фабрицио Романо опубликовал в социальной сети слова Ледута, который заявил, что никаких переговоров о возможном трансфере Депая в «Интер» не ведется.

В текущем сезоне 28-летний нидерландец принял участие в четырех матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 20 миллионов евро.