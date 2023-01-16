Если Смоллинг не продлит контракт с «Ромой», его постараются подписать два других топ-клуба Серии А

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг в скором времени может продолжить карьеру в другом топ-клубе из итальянской Серии А. По информации от журналиста Николо Скиры, если англичанин не продлит свой истекающий контракт с «джаллоросси», его постараются подписать свободным агентом «Милан» и «Ювентус».

Напомним, последние переговоры Смоллинга с руководством «Ромы» по новому контракту не увенчались успехом. «Волки» хотят сократить англичанину зарплату, на что футболист пока не соглашается.

33-летний Смоллинг ранее выступал в Английской премьер-лиге в составе «Манчестер Юнайтед» и лондонского «Фулхэма», из которого и перебрался на «Олд Траффорд».