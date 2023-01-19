Джеко прокомментировал победу в матче за Суперкубок Италии

Фоврард «Интера» Эдин Джеко прокомментировал победу в Суперкубке Италии над «Миланом».

«Мы провели отличный матч. Ребята сыграли потрясающе. Мы выложились на полную от первой до последней минуты. Это была месть после дерби и проигранного Скудетто? Никаких реваншей. Я всегда смотрю вперёд, как и вся команда», — заявил боснийский форвард, чьи слова приводит Mediaset.

Джеко отметил, что находится в «Интере» ради завоевания трофеев, выразив надежду на большее количество побед в будущем. Также нападающий ответил на вопрос о продлении контракта, рассказав, что не думает об этом после принципиальной победы.

Напомним, что «нерадзурри» выиграли со счётом 3:0, защитив трофей победителя Суперкубка Италии. Джеко отметился вторым мячом, став самым возрастным голеадором турнира.