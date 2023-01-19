Миланское дерби в одну калитку: «Интер» разделался с «Миланом» и выиграл Суперкубок Италии второй год подряд

Суперкубок Италии-2023 подарил зрителям очередную страницу славной истории знаменитого миланского дерби.

В больших европейских футбольных странах из Суперкубка порой пытаются сделать шоу, чтобы поднять к нему интерес. Итальянцы ещё в 1993 году провели Суперкубок за пределами самой Италии – в Вашингтоне. Потом были подобные матчи в Триполи, Нью-Йорке, Пекине, Шанхае и так далее. В 2023 году «Милан» и «Интер» встретились в рамках Суперкубка в Эр-Рияде, после того как там же завершила свой комплексный розыгрыш Суперкубка испанская футбольная братия.

После катарского чемпионата мира в Серии А до настоящего времени прошло три тура, и если «Интер» одержал в них две победы при одной ничьей, то «Милан», наоборот, выиграл один раз и дважды сыграл вничью. В турнирной таблице «россонери» идут чуть выше, опережая «нерадзурри» на одно очко. В 1/8 финала Кубка страны «Интер» выиграл, а «Милан» проиграл. Но зачастую одна и та же команда выступает в разных турнирах по-разному, а Суперкубок – турнир отдельный. Да, своеобразный. Плюс формат миланского дерби, где по определению должна находить коса на камень.

Первый тайм сложился весьма благоприятно для «Интера». Команде Симоне Индзаги не пришлось прикладывать каких-то сверхусилий, чтобы повести в широком смысле к перерыву (а в узком – к середине тайма) с разницей в два мяча. На десятой минуте Барелла прошёл справа и отдал к дальней штанге на Димарко, который переправил мяч в сетку, а ВАР-повтор подтвердил, что офсайда не было (0:1). Спустя ещё десять минут Джеко свободно преодолел левый фланг под заброс Бастони, отправил в буфет Тонали и поразил дальний угол (0:2).

К получасу игры речь шла о том, получат ли «красно-чёрные» третью пробоину своих ворот. Шкриньяр после навеса Димарко слева с углового пробил головой в створ, но Татарушану был готов к такому развитию событий и отразил удар. Однако «Интеру» не было смысла сильно давить на соперника, и он не лишал мяча «Милан», который на 42-й минуте не реализовал момент в лице Томори, с подбора из полукруга хлестанувшего низом правее створа. С другой стороны, вложи Мхитарян мяч точно в ногу Лаутаро в контратаке – и таки был бы крупный счёт к перерыву.

В начале второй половины встречи Леау мог приободрить свою команду голом, но со средней дистанции запустил мяч выше створа. Вообще, надо сказать, на поле не было большой плотности, какую принять считать типичной для итальянского футбола. Возможно, это говорит о негласном полутоварищеском статусе матча, всё-таки Суперкубок в рейтинге национальных трофеев условно идёт на третьем месте после чемпионата и Кубка.

Замены Пиоли не работали, «Милан» как-то совсем закис – ну и пропустил вдобавок третий. На 79-й минуте Томори допустил срикотевший от газона мяч себе за спину, и Лаутаро Мартинес таким сюрпризом воспользовался сполна, ввернув мяч в левый угол (0:3). В добавленное время Ребич с правого фланга закрутил шальной мяч в перекладину, но не более того. В отличие от трудной победы в конце дополнительного времени над «Ювентусом» год назад, сейчас «Интер» легко расправился с «Миланом». Второй раз подряд Суперкубок Италии достаётся «нерадзурри».

Кирилл Иванцов