Маротта прокомментировал слухи о решении Шкриньяра не продлевать контракт с «Интером»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта поделился мыслями о будущем Милана Шкриньяра в преддверии матча Суперкубка Италии против «Милана».

«Шкриньяр – серьёзный профессионал, мы не торопим его с принятием решения по контракту, он должен спокойно делать свою работу. Сейчас мы полностью сосредоточены на матче, как и он. Наш оптимизм в этом вопросе искренен», – заявил в интервью Sport Mediaset Маротта.

Ранее в СМИ появились известия о том, что «Интер» и Шкриньяр не смогли договориться о новом соглашении. Действующий договор словака истекает через полгода. В его подписании заинтересованы «ПСЖ», «Челси» и «Тоттенхэм».