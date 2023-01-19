Кьяер извинился перед фанатами за крупное поражение «Милана»

Защитник «Милана» Симон Кьяер принес извинения болельщикам за крупное поражение в Суперкубке Италии с «Интером». «Россонери» уступили принципиальному сопернику со счетом 0:3.

«Милан» неудачно начал игру, а дальше становилось еще хуже. «Интер» был хорош, мы же не показали того, на что способны. Хотелось бы извиниться перед нашими болельщиками. Нам нужно проанализировать эту неудачу и двигаться вперед», - передает слова датчанина Football-Italia.

Следующий матч «Милан» проведет в рамках чемпионата Италии против «Лацио». Встреча состоится во вторник, 24 января.

По итогам 18 туров «россонери» с 38 баллами занимают четвертое место в Серии А.