«Барселона» присмотрела двух игроков, которых может подписать в случае продажи Депая

«Барселона» намерена восполнить потерю Мемфиса Депая другим качественным футболистом.

Нидерландский нападающий, напомним, находится в шаге от перехода в мадридский «Атлетико», с которым уже согласовал условия контракта. По данным журналиста Феррана Мартинеса, освободившиеся после продажи Депая средства «Барселона» может вложить в подписание нападающего Гонсалу Гуэдеша, выступающего за «Вулверхэмптон», либо полузащитника миланского «Интера» Марсело Брозовича.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость 26-летнего португальца в 32 млн евро, а 30-летнего хорвата – в 35 млн.