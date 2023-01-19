Чалханоглу дерзко высказался о победе «Интера» над «Миланом»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу прокомментировал победу в дерби в рамках Суперкубка Италии (3:0).

Уже на 10-й минуте ворота «Милана» поразил Федерико Димарко, а на 21-й Эдин Джеко удвоил преимущество «нерадзурри». Итоговый результат установил Лаутаро Мартинес, отличившийся на 77-й минуте.

«Очень важная победа, в том числе и для меня лично, – рассказывает Чалханоглу, в прошлом выступавший за «Милан». – Счёт говорит сам за себя, я счастлив и хочу поблагодарить болельщиков. Сегодня мы показали, что «Интер» голоден до побед. Мы быстро отправили «Милан» домой, просто «съели» соперника. Теперь нужно сосредоточиться на чемпионате», – заявил в интервью Mediaset турецкий футболист.