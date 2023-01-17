Вьери: «Интер» и «Милан» в порядке

Бывший итальянский бомбардир Кристиано Вьери, в прошлом поигравший как за «Интер», так и за «Милан», рассказал о том, что он думает по поводу выступлений миланских клубов в 2023 году. «Интер» обыграл «Наполи» и «Верону», но потерял очки с «Монцей», а «Милан» один раз победил, но затем дважды сыграл вничью. Сейчас обе команды сыграют между собой в рамках Суперкубка Италии, это случится в среду.

- «Интер» и «Милан» очень хороши, они в порядке. Будет отличный матч, все будут смотреть его, я уверен. Это важно. Я буду на стадионе, вылетаю во вторник, - цитирует Кристиана Вьери pianetamilan.it.