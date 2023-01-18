Бывший защитник «Интера» Сальваторе Фрези в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от дерби с «Миланом» в Суперкубке Италии. Игра стартует сегодня в 22:00 по московскому времени.

Что вы думаете о сегодняшнем «Интере»?

«С одной стороны, команда сейчас идет в четвёрке. После плохого старта – это уже хорошо, но 10 очков от «Наполи» – не то, чего ожидали от «Интера» к концу первого круга. Всё ещё впереди, но за скудетто будет сложно бороться. Команда сражается не только с соперниками, но и с травмами».

Какая линия вызывает больше всего вопросов?

«В этом сезоне у «Интера» очень слабо работает оборона, команда пропустила больше, чем «Лечче», который идёт на 14 месте. Симоне Индзаги никак не может наладить игру в защите, из-за этого случаются такие игры, как с «Монцой». Грустно признавать, что абсолютно все защитники играют гораздо хуже, чем в прошлом сезоне, не говоря уже о времени при Конте. Летом «Интеру» нужна будет серьёзная перестройка».

Какие ожидания от игры с «Миланом»?

«Есть ощущение, что эта игра сейчас не нужна ни одной из команд. И «Милан», и «Интер» испытывают проблемы с составом, очень много травм, многие футболисты не в форме. Наверное, они бы предпочли не лететь в Саудовскую Аравию, а сосредоточиться на внутренних проблемах. Матч за Суперкубок важен. Это трофей, но не тот, после которого можно говорить об успехе в сезоне. Мне кажется, что оба тренера будут больше думать о том, как бы минимизировать последствия этой игры и сохранить всех футболистов в тонусе».