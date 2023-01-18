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Чемпионат Италии. Серия А

Фрези: «Есть ощущение, что «Милану» и «Интеру» сейчас не нужен матч за Суперкубок» эксклюзив

18 Января 2023 • 14:00 Комментировать (1)
Милан
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Интер Милан
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Через 6 ч. 28 мин.

Бывший защитник «Интера» Сальваторе Фрези в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от дерби с «Миланом» в Суперкубке Италии. Игра стартует сегодня в 22:00 по московскому времени.

Что вы думаете о сегодняшнем «Интере»?

«С одной стороны, команда сейчас идет в четвёрке. После плохого старта – это уже хорошо, но 10 очков от «Наполи» – не то, чего ожидали от «Интера» к концу первого круга. Всё ещё впереди, но  за скудетто будет сложно бороться. Команда сражается не только с соперниками, но и с травмами».

Какая линия вызывает больше всего вопросов?

«В этом сезоне у «Интера» очень слабо работает оборона, команда пропустила больше, чем «Лечче», который идёт на 14 месте. Симоне Индзаги никак не может наладить игру в защите, из-за этого случаются такие игры, как с «Монцой». Грустно признавать, что абсолютно все защитники играют гораздо хуже, чем в прошлом сезоне, не говоря уже о времени при Конте. Летом «Интеру» нужна будет серьёзная перестройка».

Какие ожидания от игры с «Миланом»?

«Есть ощущение, что эта игра сейчас не нужна ни одной из команд. И «Милан», и «Интер» испытывают проблемы с составом, очень много травм, многие футболисты не в форме. Наверное, они бы предпочли не лететь в Саудовскую Аравию, а сосредоточиться на внутренних проблемах.  Матч за Суперкубок важен. Это трофей, но не тот, после которого можно говорить об успехе в сезоне. Мне кажется, что оба тренера будут больше думать о том, как бы минимизировать последствия этой игры и сохранить всех футболистов в тонусе».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Сальваторе Фрези
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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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Комментарии (1)
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HG2017
18 Января 2023 в 15:29
Что говорит о том, что играть эту выставку надо перед сезоном, а не в середине.
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