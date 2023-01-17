Колыванов дал прогноз на миланское дерби в Суперкубке Италии

Бывший российский футболист Игорь Колыванов, который также успел поиграть и в Италии, дал свой прогноз на матч Суперкубка Италии, в котором сразятся два непримиримых соперника – «Милан» и «Интер». Игра состоится уже завтра 18 января в 22:00, время московское.

«Жду красивый матч с множеством забитых голов. Сыграют две атакующие и достойные команды, которые покажут одну из самых ярких игр Суперкубка. Матч будет жарким», - цитирует Колыванова Sport24. Он добавил, что ему сложно спрогнозировать победителя.

Действующим обладателем Суперкубка Италии является «Интер», 12 января 2022 года «нерадзурри» обыграли «Ювентус» - 2:1.