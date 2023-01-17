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Чемпионат Италии. Серия А

Колыванов дал прогноз на миланское дерби в Суперкубке Италии

17 Января 2023 • 21:14 Комментировать
Милан
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Интер Милан
1 2.80 X 3.35 2 2.55
Через 23 ч. 41 мин.

Бывший российский футболист Игорь Колыванов, который также успел поиграть и в Италии, дал свой прогноз на матч Суперкубка Италии, в котором сразятся два непримиримых соперника – «Милан» и «Интер». Игра состоится уже завтра 18 января в 22:00, время московское.

«Жду красивый матч с множеством забитых голов. Сыграют две атакующие и достойные команды, которые покажут одну из самых ярких игр Суперкубка. Матч будет жарким», - цитирует Колыванова Sport24. Он добавил, что ему сложно спрогнозировать победителя.

Действующим обладателем Суперкубка Италии является «Интер», 12 января 2022 года «нерадзурри» обыграли «Ювентус» - 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Игорь Колыванов Суперкубок Италии
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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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