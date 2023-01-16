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Чемпионат Италии. Серия А

Ребич вернулся в строй после травмы

16 Января 2023 • 23:43 Комментировать
Милан
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Интер Милан
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18.01 22:00

Нападающий «Милана» Анте Ребич залечил травму и готов вернуться на поле.

Из-за мышечных проблем хорват не поучаствовал ни в одном из матчей «россонери» после возобновления сезона. Недавно 29-летний форвард вернулся к тренировкам в общей группе, докладывает журналист Альфредо Педулла, и может попасть в заявку на предстоящий матч Суперкубка Италии против «Интера». Встреча пройдёт 18 января.

В активе Анте Ребича три забитых мяча и две голевые передачи в 14 поединках за «Милан» в нынешнем сезоне в рамках Серии А и Лиги чемпионов. Футболист защищает цвета команды Стефано Пиоли с сентября 2020 года.

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Милан Анте Ребич
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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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