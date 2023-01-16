Ребич вернулся в строй после травмы

Нападающий «Милана» Анте Ребич залечил травму и готов вернуться на поле.

Из-за мышечных проблем хорват не поучаствовал ни в одном из матчей «россонери» после возобновления сезона. Недавно 29-летний форвард вернулся к тренировкам в общей группе, докладывает журналист Альфредо Педулла, и может попасть в заявку на предстоящий матч Суперкубка Италии против «Интера». Встреча пройдёт 18 января.

В активе Анте Ребича три забитых мяча и две голевые передачи в 14 поединках за «Милан» в нынешнем сезоне в рамках Серии А и Лиги чемпионов. Футболист защищает цвета команды Стефано Пиоли с сентября 2020 года.