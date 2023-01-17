Сакки: «Милану» нужно вернуть себе равновесие для победы в Суперкубке»

Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки, тренировавший клуб с 1985 по 1991 год, поделился своим мнением по поводу предстоящего финала Суперкубка Италии, в котором его бывший клуб сразится с земляками из «Интера».

- Может показаться странным, но выигрывается Суперкубок не только в одном матче, он выигрывается за счет всего, что сделали команды в сезоне. У «Интера» есть более яркие индивидуальные исполнители, это дает определенное преимущество команде. «Милану» же нужно вернуть себе утраченное в последних турах равновесие, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.