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Чемпионат Италии. Серия А

Сакки: «Милану» нужно вернуть себе равновесие для победы в Суперкубке»

17 Января 2023 • 07:25 Комментировать
Милан
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Интер Милан
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18.01 22:00

Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки, тренировавший клуб с 1985 по 1991 год, поделился своим мнением по поводу предстоящего финала Суперкубка Италии, в котором его бывший клуб сразится с земляками из «Интера».

- Может показаться странным, но выигрывается Суперкубок не только в одном матче, он выигрывается за счет всего, что сделали команды в сезоне. У «Интера» есть более яркие индивидуальные исполнители, это дает определенное преимущество команде. «Милану» же нужно вернуть себе утраченное в последних турах равновесие, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Арриго Сакки
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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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