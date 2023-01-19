Президент «Интера»: «Мы продолжим побеждать»

Президент «Интера» Стивен Чжан поделился мыслями после победы в поединке Суперкубка Италии над «Миланом» (3:0).

«Нерадзурри» завоевали четвёртый трофей при Чжане – ранее были выиграны Кубок Италии и Серия А, а Суперкубок покорился команде во второй раз за последние два сезона.

«Наш проект ориентирован на победы», – заявил президент клуба, добавив, что «Интер» также ставит высокие цели в Лиге чемпионов и в чемпионате Италии, несмотря на не самый удачный старт сезона на внутренней арене.

«Это особенная победа, потому что мы не только выиграли дерби, но и завоевали очередной трофей, четвёртый за последние годы», – цитирует Football Italia Чжана.