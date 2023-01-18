Джеко стал самым возрастным автором гола в истории Суперкубка Италии

37-летний боснийский ветеран «Интера» Эдин Джеко, кажется, не знает, что такое возраст и бьёт новые рекорды. Так, форвард «нерадзурри» распечатал ворота «Милана» в очной встрече команд в Суперкубке Италии и стал самым возрастным автором гола в истории проведения престижного матча.

Ранее рекорд принадлежал португальцу Криштиану Роналду, когда тот играл за «Ювентус» и забил в Суперкубке в возрасте 35 лет в ворота «Наполи».

На данный момент в миланском дерби уверенно ведёт «Интер» - 2:0. К концу подходит первый тайм принципиального противостояния, текстовую трансляцию проводит портал Liveresult.