Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Джеко стал самым возрастным автором гола в истории Суперкубка Италии

18 Января 2023 • 23:10 Комментировать
Милан
0:3
Интер Милан
окончен

37-летний боснийский ветеран «Интера» Эдин Джеко, кажется, не знает, что такое возраст и бьёт новые рекорды. Так, форвард «нерадзурри» распечатал ворота «Милана» в очной встрече команд в Суперкубке Италии и стал самым возрастным автором гола в истории проведения престижного матча.

Ранее рекорд принадлежал португальцу Криштиану Роналду, когда тот играл за «Ювентус» и забил в Суперкубке в возрасте 35 лет в ворота «Наполи».

На данный момент в миланском дерби уверенно ведёт «Интер» - 2:0. К концу подходит первый тайм принципиального противостояния, текстовую трансляцию проводит портал Liveresult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Эдин Джеко Суперкубок Италии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
18 Января
23:59 · Италия. Серия А
Орлов: «Из «Наполи» Кварацхелия не уйдёт»
23:58 · Англия. Премьер-лига
Артур может досрочно покинуть «Ливерпуль» и перебраться в новый клуб
23:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Паредес рассказал, о чём договорились игроки сборной Аргентины после поражения от Саудовской Аравии
23:40 · Италия. Серия А
Влахович и Погба могут попасть в заявку «Ювентуса» на следующий матч Серии А
23:30 · Италия. Серия А
Манчини: «В Италии есть четыре-пять молодых игроков уровня Беллингема»
23:10 · Италия. Серия А
Джеко стал самым возрастным автором гола в истории Суперкубка Италии
22:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Руслан Нигматуллин — о лучшем игроке года: «Выбор неоднозначен»
21:57 · Италия. Серия А
Маротта прокомментировал слухи о решении Шкриньяра не продлевать контракт с «Интером»
21:49 · Италия. Серия А
Пиоли: «Суперкубок важен, но это не поворотный момент»
21:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» близок к расторжению контракта с Бакайоко 1
21:30 · Италия. Серия А
«Милан» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
21:22 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» присмотрела двух игроков, которых может подписать в случае продажи Депая
21:13 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» опровергли интерес к Черышеву
20:43 · Италия. Серия А
Тотти: «Дибала – феномен»
16:15 · Англия. Премьер-лига
​Агент Кварацхелии высказался насчёт слухов о «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем