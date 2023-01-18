Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» близок к расторжению контракта с Бакайоко

18 Января 2023 • 21:31 Комментировать (1)
Милан
0:2
Интер Милан
1 2.75 X 3.35 2 2.55
1-й тайм

Полузащитник Тьемуэ Бакайоко, арендованный «Миланом» у «Челси», близок к окончательному расставанию с лондонским клубом.

Ранее уже сообщалось о заинтересованности «Челси» в досрочном прекращении сотрудничества с французом. Согласно сведениям авторитетного издания Sky Sports, сейчас «синие» активно работают над решением данного вопроса и уже в скором времени могут добиться желаемого. Арендное соглашение с «Миланом» также будет аннулировано. Сам Бакайоко хочет сменить обстановку в надежде реанимировать карьеру и найти команду, в которой будет регулярно получать игровую практику.

В нынешнем сезоне Тьемуэ Бакайоко ни разу не появился на поле в составе «Милана».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Тьемуэ Бакайоко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Gangsta City
18 Января 2023 в 22:22
Зря переходил в Автобулси. Столько лет потерял парень
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.01.23 в 23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
4.20 3.60 1.92
Видео
19.01.23 в 23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Тоттенхэм Тоттенхэм
1.32 6.00 8.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Января
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» близок к расторжению контракта с Бакайоко 1
21:22 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» присмотрела двух игроков, которых может подписать в случае продажи Депая
21:03 · Англия. Премьер-лига
Мойес может вернуться в «Эвертон» в случае увольнения из «Вест Хэма»
20:52 · Англия. Премьер-лига
«Спортинг» отклонил предложение «Тоттенхэма» по трансферу Порро
20:35 · Англия. Премьер-лига
Саа: «Кейн должен перебраться в «Манчестер Юнайтед»
20:17 · Англия. Премьер-лига
Гарначо согласовал с «МЮ» контракт до 2029 года
18:46 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: Люк Шоу — великолепный футболист и лидер «Манчестер Юнайтед»
16:25 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс не собирается уходить из «Лестера» зимой
16:20 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готовит предложение «Тоттенхэму» по Кейну
16:17 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о том, что «МЮ» забил гол с офсайда в дерби: «Уже ничего не изменишь» 1
16:15 · Англия. Премьер-лига
​Агент Кварацхелии высказался насчёт слухов о «Манчестер Сити»
16:10 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Арсенал» пока лучше нас»
15:59 · Англия. Премьер-лига
Дрогба уговаривает Давида Датро Фофана отправится в аренду в «Галатасарай»
15:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов летом купить Кейна
Все новости
Рекомендуем