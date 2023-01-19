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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли – о поражении в Суперкубке: «Игра «Милана» не соответствовала вывеске»

19 Января 2023 • 00:51 Комментировать
Милан
0:3
Интер Милан
окончен

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли рассказал, что думает о проигранном матче Суперкубка Италии против «Интера» (0:3).

Уже к 21-й минуте «россонери» дважды пропустили от заклятых соперников, а на 77-й минуте команда Симоне Индзаги довела счёт до крупного и сняла все вопросы о победителе.

«Наша игра в первом тайме не соответствовала уровню матча, его вывеске. Мы допустили слишком много ошибок. В начале второго тайма мы предприняли попытку вернуться в игру, но этих усилий было недостаточно.

Я бы не хотел комментировать ошибки конкретных игроков. Сейчас команда переживает не лучший период, мы должны прибавлять», – цитирует TMW Пиоли.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Стефано Пиоли
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