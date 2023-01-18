«Милан» хочет поскорее продлить контракт с Леау

«Милан» работает над тем, чтобы поскорее подписать новый контракт со своим нападающим Рафаэлом Леау. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «россонери» в следующие дни проведут встречу с адвокатом футболиста, чтобы вновь обсудить условия новой сделки.

Если верить источнику, в данный момент «Милан» предлагает Леау зарплату в размере 7 миллионов евро в год включая бонусы. Португалец осознаёт, что в случае ухода один из европейских грандов наверняка будет платить ему больше.

Контракт Леау с «Миланом» истекает в конце следующего сезона. Сейчас на счету португальца 8 голов и 5 результативных передач в чемпионате Италии.