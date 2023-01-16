Хави одобряет обмен Кесси на Брозовича

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес хотел бы видеть в своей команде полузащитника «Интера» Марсело Брозовича.

Известия о возможной сделке появились на днях. По данным Sky Sports, обмен Франка Кесси на Марсело Брозовича – вполне реальный вариант. Стороны продолжают обсуждать данный вопрос. Известно также, что рулевой «сине-гранатовых» одобряет такой ход, так как хорват, вероятно, лучше впишется в его команду.

Ранее сообщалось, что «Интер» и «Барселона» также могут обменяться нападающими: Мемфис Депай мог отправиться в Милан, а Хоакин Корреа – в Каталонию, однако эти сведения не нашли подтверждения.