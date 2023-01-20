Моратти: «Милан» выглядит плохо после возобновления сезона»

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти высказался об игре «Милана».

В недавнем поединке Суперкубка Италии «россонери» потерпели сокрушительное поражение от «Интера» – 0:3. Ранее команда Стефано Пиоли не смогла обыграть «Лечче» (2:2) и «Рому» (2:2) в матчах Серии А, а также уступила «Торино» в Кубке Италии (0:1).

«В матче Суперкубка между командами был слишком большой разрыв – «Интер» доминировал, а «Милан» был не в себе. Не знаю, обусловлен ли спад спортивными аспектами или это психологическое явление, но после завершения паузы на ЧМ-2022 команде явно не хватает бодрости и качества игры. Возможно, сказывается усталость», – цитирует DailyMilan слова Моратти.