Известный итальянский журналист рассказал о реакции в раздевалке «Милана» после поражения от «Интера»

«Милан» проиграл Суперкубок Италии «Интеру», и это была еще одна чувствительная неудача клуба после вылета из Кубка Италии. Теперь «Милан» остался только в двух турнирах - в которых победить ему, как представляется, будет много сложнее.

Известный итальянский журналист Лука Серафини, большой поклонник «россонери», рассказал о реакции Златана Ибрагимовича на поражение. Шведский нападающий, действующий в клубе уже больше как мотиватор, исписал раздевалку команды обидными словами, которые сказали в адрес своих злейших соперников футболисты «Интера».

«Мы их сожрали», а также некоторые обидные заявления бывшего «миланца» Хакана Чалханоглу. Так что ответ не заставит себя должно ждать, тем более, что вскоре командам предстоит сразиться снова, уже в чемпионате.