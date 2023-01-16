Нападающие Мемфис Депай и Хоакин Корреа могут поменяться командами.

Клубы практически договорились об условиях сделки, в результате которой Корреа перейдёт из миланского «Интера» в «Барселону», в то время как Депай проследует в обратном направлении, докладывает известный инсайдер Херард Ромеро. Впрочем, обмен не состоится, если сам нидерландский футболист откажется от переезда в Милан. Форвард «Барселоны» пока не дал ответ.

Хоакин Корреа был куплен «Интером» у «Лацио» летом 2022 года за 23,6 млн евро. 28-летний аргентинец оценивается порталом Transfermarkt в ту же сумму, что и Мемфис Депай, – 20 млн евро.