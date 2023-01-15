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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рафинья точно не покинет «Барселону» в январе, но может быть продан летом

15 Января 2023 • 20:30 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
Через 1 ч. 1 мин.

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Согласно многочисленным слухам, в «Барселоне» не слишком довольны игрой бразильца и не уверены в его будущем, чем могли воспользоваться представители Английской премьер-лиги, проявляющие интерес к 26-летнему игроку. Несмотря на данные обстоятельства, каталонцы совершенно не заинтересованы в продаже Рафиньи зимой, докладывает журналист Тони Хуанмарти. Футболист точно доиграет сезон в стане «сине-гранатовых», однако летом возможно всё: клуб рассмотрит варианты продажи некоторых дорогостоящих игроков, чтобы улучшить финансовую ситуацию.

Рафинья Диас провёл 22 матча за «Барселону» в нынешней кампании, отметившись тремя голами и пятью ассистами.

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Барселона Рафинья Диас Трансферы футбола - зима 2023
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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